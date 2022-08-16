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Giriş Tarihi: 16.8.2022 15:11

John Wick filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? John Wick konusu nedir, oyuncuları kimler?

John Wick filmi 16 Ağustos Salı akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Etkileyici sahneleri ve sürükleyici konusu ile vizyona girdiğinde tüm dikkatleri üzerine çeken filmin gişe başarısı da oldukça konuşulmuştu. Film seri halinde olup toplamda 4 filmden oluşuyor. Peki; John Wick filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? John Wick konusu nedir, oyuncuları kimler?

John Wick filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? John Wick konusu nedir, oyuncuları kimler?

Emekliye ayrılmış bir tetikçi olan John Wick'in hayatının anlatıldığı film 16 Ağustos Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Emekliliğin tadını çıkarırken karısının yakalandığı hastalık sebebiyle hayatı altüst olan filmde köpeğinin öldürülmesi sonucu John tekrar karakterine geri dönecektir. Peki; John Wick filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? John Wick konusu nedir, oyuncuları kimler?

JOHN WICK FİLMİ KONUSU

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. John Wick, intikam peşine düşer.

JOHN WICK FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2014

Yönetmen : Chad Stahelski

Oyuncular : Keanu Reeves, Ian Mcshane, Lance Reddick

Türü : Aksiyon

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John Wick filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? John Wick konusu nedir, oyuncuları kimler?
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