Emekliye ayrılmış bir tetikçi olan John Wick'in hayatının anlatıldığı film 16 Ağustos Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Emekliliğin tadını çıkarırken karısının yakalandığı hastalık sebebiyle hayatı altüst olan filmde köpeğinin öldürülmesi sonucu John tekrar karakterine geri dönecektir. Peki; John Wick filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? John Wick konusu nedir, oyuncuları kimler?
JOHN WICK FİLMİ KONUSU
John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. John Wick, intikam peşine düşer.