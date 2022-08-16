John Wick filmi ne zaman ve kaç yılında çekildi? John Wick konusu nedir, oyuncuları kimler?

JOHN WICK FİLMİ KONUSU

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. John Wick, intikam peşine düşer.