John’un doğum gününde anlamlı etkinlik

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan nişanlı çift Deniz Berber ve Sadık Sezer, Pomeranian cinsi köpekleri 'John'un doğum gününde örnek bir davranışa imza attı. John'un doğum günü için arkadaşlarına ve yakınlarına gönderdikleri davetiyeye sokak hayvanlarına dağıtılması için mama da ekleyen genç çift büyük alkış topladı. Doğum gününden sonra sokak hayvanlarını besleyen Berber ve Sezer çifti, köpekleri John'un doğum gününü prefabrik iş yerlerinde gerçekleştirdi. Doğum gününde çifti dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı, yoğun katılım gerçekleştirildi.

KÖPEK MAMASI KABINDA PASTA KESİLDİ

Renkli görüntülerle süslenen doğum gününde köpek mamasıyla kaplı pasta kesildi ve hayvanlarla halaylar çekildi. Unutulmaz anların yaşandığı bu doğum günü, katılımcılar için eğlenceli bir deneyim oldu.

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDET SON BULSUN

Hayvanlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekilen doğum gününde konuşan Deniz Berber, "Köpeğimizin doğum günü vesilesiyle, herkesi hayvanlara karşı daha şefkatli, anlayışlı ve koruyucu bir tutum sergilemeye davet ediyorum. Onların da yaşama hakkı ve korunma ihtiyacı var. Bugün burada, hayvanların korunması, onlara karşı daha duyarlı ve sorumlu olunması için bir adım atıyoruz. Ülkemizde hayvanlara yönelik zehirlenme, şiddet ve ihmal vakalarının arttığını üzülerek görüyoruz. Bu durum, hepimizin daha duyarlı olması gerektiğini gösteriyor. Hayvanlara yönelik şiddet son bulsun" dedi.

DEPREM SAYISIZ MASUM HAYVANI DA ETKİLEDİ

Deniz Berber, "Sevgili dostlar, bugün burada, en yakın arkadaşımız, ailemizin bir parçası olan köpeğimizin doğum gününü kutlarken, aynı zamanda son depremden sonra Antakya'da ve ülkemizin diğer bölgelerinde yaşanan trajedilere dikkat çekmek istiyoruz. Bu deprem, sadece insanları değil, sayısız masum hayvanı da etkiledi. Sokak hayvanları, evcil dostlarımız, bu felakette hayatını kaybetti veya zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştı" dedi.

SEVGİ İLE KARŞILIK VERİYORLAR

Berber, "Köpekler ve diğer hayvanlar, sadece sevgi ve şefkatle karşılık veren, bizimle mutluluğumuzu ve üzüntümüzü paylaşan canlılar. Hep birlikte, hayvanların da mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışalım" diye konuştu.

DİLSİZ KULLARA LÜTFEN ZULÜM GÖSTERMEYİN

Sokak hayvanlarına yönelik artan şiddeti durdurmak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten Sadık Sezer, 'Minik dostlarımızla buluştuğumuz bir gündü. Umuyorum ki minik dostlarımıza karşı yapılan şiddet, ötekileştirme son bulur. Sevmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz ama sizden ricam bu dilsiz kullara lütfen zulüm göstermeyin' dedi.