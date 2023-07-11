Jojo İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Jojo Filmleri İzleme Sırası

Jojo dizisi, manga sanatıyla çizilmiş olan bir çizgi filmden animasyon dizisine çevrilmiş bir dizidir. Dizinin her bölümü farklı bir hikâyeyi anlatmakla birlikte oldukça sürükleyicidir. Japon yapımı olan bu dizinin hangi sıraya göre izlenmesi gerektiği merak edilen konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için Jojo izleme sırası – Çıkış tarihine göre ve kronolojik sıralama ile Jojo filmleri izleme sırası hakkında detaylı bilgilere yer verdik.

Jojo İzleme Sırası

Jojo anime dizisi, Japon çizgi filmi olarak da tanımlanabilmektedir. Bu dizide birbirinden farklı güçlere sahip karakterler bulunmaktadır. Bu karakterler doğaüstü güçlere sahip olan düşmanlarıyla savaşmaktadır. Anime tarzındaki diziler özellikle çocuklar tarafından çok sevilir. Ancak çocuklar dışında yetişkin bireylerde sıklıkla izler. Tamda bu noktada Jojo serisi nereden başlamalı sorusu gündeme gelir. Jojo animasyon dizisi birbirinden farklı bölümler içeren ve toplam beş sezondan meydana gelen bir dizi türüdür. Dizinin serisinde her kısım macera ve aksiyon içermektedir. Ancak bölümler biraz karışık olduğundan izleme sıralamasında kararsızlık yaşanabilir. Jojo film sırası konusunda çıkış tarihleri veya kronolojik tarihler baz alınabilir.

Çıkış Tarihine Göre Jojo Filmleri İzleme Sırası

Jojo anime dizisi 2012 senesinde yayın hayatına başlamış bir animasyon dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dizi ilk başta 1987 senesinde çizgi film olarak yayınlanmış, ardından anime dizisine dönüştürülmüştür. Jojo filmleri izleme sırası konusu, özellikle diziyi ilk defa izleyecek olan kullanıcıların en sık araştırdığı konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu diziyi çıkış tarihlerine göre izlemek isteyenler, aşağıdaki sıralamayı dikkate alabilir. Çıkış tarihine göre Jojo filmleri izleme sırası şu şekildedir:

(1993 Yapımı) – (Film) Jojo's Bizarre Adventure

(2000 Yapımı) – (Film) Jojo's Bizarre Adventure

(2012 Yapımı) – (Anime Dizi) Jojo's Bizarre Adventure – Phantom Blood ve Battle Tencendy

(2014 Yapımı) - (Anime Dizi) Jojo's Bizarre Adventure – Stardust Crusaders

(2015 Yapımı) - (Anime Dizi) Jojo's Bizarre Adventure - Stardust Crusaders (Serinin ikinci sezonunun devamı niteliğinde yayınlanan bölümdür.)

(2016 Yapımı) - (Anime Dizi) Jojo's Bizarre Adventure – Diamond is Unbreakuble

(2018 Yapımı) - (Anime Dizi) Jojo's Bizarre Adventure – Thus Spoke Rohan Kishibe

(2019 Yapımı) - (Anime Dizi) Jojo's Bizarre Adventure – Golden Wind

(2023 Yapımı) - (Anime Dizi) Jojo's Bizarre Adventure – Stone Ocean

Kronolojik Sıralama İle Jojo Filmleri İzleme Sırası

Jojo filmlerini ve dizilerini izleyeme başlarken çıkış tarihleri dikkate alınabileceği gibi kronolojik tarihlerde dikkate alınarak izlenebilmesi mümkündür. Ancak bu izleme sırası arasında bir fark bulunmaktadır. Jojo kronolojik sırası ile izlendiğinde sadece anime dizisinin partları yani bölümleri yer almaktadır. Kronolojik sıralamaya göre Jojo filmleri izleme sırası ise şu şekildedir;