Joker Karakterleri - Joker Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Son yıllarda en beğenilen sinema filmleri arasında yer alan Joker, seyircilerden oldukça olumlu tepki almıştır. Bu beğeniler oldukça hatırı sayılır boyutta olduğu için filmin devamı olarak sertiler de çekilmiştir. Elbette Joker filmini bu kadar beğenilir yapan unsurların başında Joker karakterleri gelmektedir. Filmin hayranları Joker kahramanları ve özelliklerine oldukça ilgi duymaktadır. Bizlerde bu yazımızda Joker karakter isimlerine, özelliklerine ve film hakkında detaylara yer verdik.

Joker Film Özeti

Vizyona girdiği dönem büyük ses getiren ve dahi sansasyonel bir konuma oturan Joker filmi, sinema sektöründe en çok ses getiren hatta sevilen kötü karakterin yaşamından kesitleri görmekteyiz. Babasını hiç görmemiş, oldum olası dışlanmış ve görmemezlikten gelinmiş bir komedyen olan Arthur yaptığı işte de başarıyı elde edememiştir, komedyenlik işi yapmasına rağmen kendisi de oldukça mutsuz ve karamsardır. Çevresinde ona arkadaşlık eden kişi ise annesidir, ancak annesiyle de ne yazık ki mutlu bir geçmişi yoktur Arthur'un. Küçüklüğünde annesinin ve annesinin erkek arkadaşlarının şiddetine maruz kalan karakter iç dünyasında hüzünle birlikte büyük bir öfke de büyütmüştür. Karanlıkta gitgide daha da büyüyen yalnızlık ve psikolojik problemler sonucunda cinayetler işlemeye başlar, kendisine nazik olmayan zorba davranan insanları öldürerek tanınan bir seri katil olur. Onun başlattığı bu seri ölümler, bulundukları sistemden ve refah hayatlara sahip insanlardan rahatsız olan kimselerin cesaretlenip Arthur'u yani Joker'i destekleyen eylemler, taşkınlıklar yapmasına neden olur. Bu durum Joker'i mutlu eder, nedeninin işlediği cinayetler olması umurunda değildir çünkü hayatında ilk defa sevilmiş, kendisine yönelik hayran bakışlarla karşılaşmıştır.

Joker Film Karakter İsimleri Ve Özellikleri

Arthur Fleck (Joker): Filmin başrol karakteri Joker, henüz çok küçükken annesinin ve diğer yetişkinlerin şiddetine maruz kalmış, sevgisiz büyümüş ve zorbalık görmüş bir adamdır. Travmalarla dolu geçmişi onu daha da mutsuz, karamsar ve yalnız bir insan haline getirmiştir. İçinde bulunduğu, hiç sevilmediği bu girdap onu bir katil yapar. İşlediği cinayetler, tıpkı kendisi gibi bir takım nedenler yüzünden toplum tarafından dışlanmış ve mahrum kalmış kişilerin onu sevmesine neden olmuştur. Mutsuzluk ve yalnızlık içinde kaybolmuş olan Arthur Fleck artık seviliyordur.

Murray Franklin: Filmde bir talk Show sunucusu olarak gördüğümüz Murray oldukça hayranı olan bir komedyendir. Joker'de ona çok büyük oranda hayranlık besleyenlerden biridir. Kendisi sivri dilli ve komik bir adamdır, Showlarında şehrin sıkıntılarını oldukça komik bir dille gündeme getirir. Bir gün Jokeri konuk olarak alır, Murray sivri dilini Joker'den asla esirgemez.

Sophie Dumond: Arthur'un platonik aşkı olarak gördüğümüz kadın, çetin yaşam şartları arasında kendine ve çocuklarına bakmaya çalışan, zorluklarla mücadele etmeye çalışan genç bekar bir annedir. Asansörde karşılaştığı bir adamın yaptığı şakaya gönülsüz de olsa tebessüm eder, artık o adam yani Arthur ona takıntılı birisi olmuştur.