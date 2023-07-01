Jujutsu Kaisen Karakterleri - Jujutsu Kaisen Ana Karakterlerinin İsimleri, Güçleri ve Özellikleri

Karanlık ve fantastik mangalardan hoşlananlara yönelik bir eser olan Jujutsu Kaisen karakterleri hakkında fikir edinmek isteyenler olabilir. Jujutsu Kaisen ana karakterleri, seride diğerlerine göre daha ön planda yer alırlar. Mangaya yeni başlayacak olanlar için Jujutsu Kaisen karakterlerinin isimleri ve özellikleri merak uyandırıcıdır. Tüm dünyada bilinen Japon bir manga serisi olan Jujutsu Kaisen'in en ünlü karakterleri hangileridir? İşte ayrıntılar…

Jujutsu Kaisen Karakterleri Kimdir?

Jujutsu Kaisen, Gege Akutami tarafından yazılan ve Shueisha tarafından 2017 yılında yayınlanan Japon bir manga serisidir. İngilizceye çevrilmiş ve başta Kuzey Amerika olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yayınlanmıştır. Uluslararası büyük bir ün kazanan manga, 65 milyonu aşkın bir satış rakamına ulaşmıştır. Seride, fantastik, doğaüstü, karanlık ve macera dolu olaylar konu olarak işlenir. Bir lise öğrencisi olan Yuji Itadori'nin, "Jujutsu Büyücüleri" topluluğuna katılması ile olaylar başlar. Jujutsu Kaisen'deki en önemli karakterler ise şöyle sıralanabilir:

Yuji Itadori: Lise öğrencisi olan Yuji'nin üzerinde bir lanet bulunur. Ancak buna rağmen son derece alaycı, umursamaz, oldukça mücadeleci ve güçlü bir büyücüdür.

Satoru Gojo: Jujutsu Büyücüleri arasındaki en havalı karakterlerden biridir. Sarı saçları, siyah gözlüğü ve siyah cübbesi ile ürkütücü bir görünümü vardır. Her ne kadar ciddi bir görünüme sahip olsa da çocuksu ve alaycı bir tavrı vardır.

Megumi Fushiguro: "Zenin" gibi güçlü büyücüleri yetiştirmiş bir ailenin mensubudur ve ciddi tavırları ile dikkat çeker. Büyücü grubu içindeki saçmalıklardan pek hoşlanmayan bir yapıya sahiptir.

Toge Inumaki: Lanetli konuşma yeteneğine sahip bir büyücüdür. Onun her sözü, karşı tarafı lanetlemek için yeterlidir.

Kento Nanami: Güçlü büyücüler arasında yer almasına rağmen bunu sevmediği için iş adamı olur, ancak bu da onu mutlu etmez ve büyücülüğe geri döner. Olgun, bilge ve profesyonel tavırları ile dikkat çeker.

Sukuna Ryomen: "Lanetlerin Kralı"dır ve en büyük büyücülerden biridir. Kötü bir adam olsa da bazı sevimli halleri, onun hayranlar kazanmasını sağlamıştır. Yuji Itadori'nin en büyük destekçisidir ve onun yenilmemesi için elinden geleni yapar.

Aoi Toudou: Kaslı ve iri bir vücuda sahip olan bir karakterdir. Her ne kadar sert görünse de zaman zaman duygusal yönünü ortaya çıkarır.

Nobara Kugisaki: Jujutsu Büyücüleri içindeki kadınlardan olan Nobara, usta bir voodoo büyücüsüdür. İlginç materyalleri ve voodoo bebeği ile güçlü büyüler yapar. Kendisi aynı zamanda Yuji ve Megumi'nin yakın arkadaşıdır.

Junpei Yoshino: Mangadaki yan karakterlerdendir ve okulda sürekli dışlandığı için lanetli bir ruh olan Mahito'nun dikkatini çeker. Junpei, Yuji'nin arkadaşları arasında yer alır.

Kasumi Miwa: Kılıç ustasıdır ve kardeşlerine bakabilmek için büyücülük yapmak ister. Ancak buna rağmen çalışkan, iyi huylu ve temiz kalpli biridir.