Juventus Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Juventus ile Lecce arasında oynanacak. Üst sıraları hedefleyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet ararken; maçın saat bilgisi, yayın kanalı ve Kenan Yıldız detayı gündemde. Peki, Juventus Lecce maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?