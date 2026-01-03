Juventus Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?

İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Juventus ile Lecce arasında oynanacak. Üst sıraları hedefleyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet ararken; maçın saat bilgisi, yayın kanalı ve Kenan Yıldız detayı gündemde. Peki, Juventus Lecce maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?
JUVENTUS - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyum'da oynanacak Juventus - Lecce maçı 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Giuseppe Collu yönetecek.