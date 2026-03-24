Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alındığı anlar kamerada

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanıdım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap onu yeri geldiğinde şoför olarak kullanır, kimi zaman market alışverişine gönderirdi. Bu işleri parasal karşılığı için değil ona yakınlığından yapardı. Bazen Vahap benim de yanıma Kubilay'ı gönderir, bana yardımcı olur, ulaşımımı sağlardı. Çok da sevdiğim bir kardeşimdi, samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda 'Kubi' adıyla kayıtlıydı. Vahap'tan bağımsız olarak da görüşür konuşurduk. Arabalar konusunda ilgiliydi. Kendi aracımı ona verirdim. Benim aracımla da gezerdi. Bir keresinde Vahap beni kendi aracında alıkoyduğunda şoförü Kubilay'dı. Bu olay bir sene kadar önceydi, o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışı Vahap ile tartıştık ve beni aracında alıkoymuştu. Kubilay'ın ayrıca futbolcu olarak Kars iline transfer olduğunu bilirim. Hatta kendisi için eski futbolcu arkadaşlarım ile de fazlaca görüşme yapmışımdır. Amacım onun iyi bir kulübe transferiydi. Kubilay, Vahap ile çok yakındı ancak geçmişte Vahap'ın Bağcılar'daki müzik stüdyosunun örgüt tarafından taranmasının ardından ailesi Kubilay'ı uzun bir süre kendisiyle görüştürmemişti. Vahap'ın abisi cezaevinde tutukludur, bildiğim kadarıyla 35 yıl ceza almıştır" dedi.