Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alındığı anlar kamerada

Ümraniye'de 19 Mart gecesi gerçekleşen ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan cinayete dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da Beşiktaş'ta lüks rezidansta gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Kadayıfçıoğlu'nun kontrollü şekilde adliyeye sevk edilmek üzere polis ekipleriyle hareket etmesi yer alıyor.
CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Ayrıca futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürüldüğü cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Dakika dakika incelenen görüntüler, silahı kullandığı belirtilen Alattin Kadayıfçıoğlu'nun hedefe nasıl yürüdüğünü ve saniyeler içinde silahını ateşlediğini gözler önüne serdi.
BİRLİKTE VE PLANLI HAREKET İDDİASI
Kubilay Kaan cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 22.57 sıralarında sokağa giren araçların farları kameraya yansıyor. Sokak sakin, park halindeki araçlar sabit. Kısa süre içinde karanlık renkli bir araç hedef noktaya yanaşıyor. Hemen arkasından ikinci bir aracın daha aynı noktaya geldiği görülüyor. Bu geliş, olayın tek başına değil, birlikte hareket eden kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.
ALEYNA KALAYCIOĞLU PEŞİNDEN GİDİYOR
Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu'nun birkaç adım arkasından ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olay anına kadar şüphelinin hemen yanında bulunduğu görülüyor. İkilinin birlikte hareket etmesi, olayın koordineli bir şekilde gerçekleştiğine işaret ediyor.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanıdım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap onu yeri geldiğinde şoför olarak kullanır, kimi zaman market alışverişine gönderirdi. Bu işleri parasal karşılığı için değil ona yakınlığından yapardı. Bazen Vahap benim de yanıma Kubilay'ı gönderir, bana yardımcı olur, ulaşımımı sağlardı. Çok da sevdiğim bir kardeşimdi, samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda 'Kubi' adıyla kayıtlıydı. Vahap'tan bağımsız olarak da görüşür konuşurduk. Arabalar konusunda ilgiliydi. Kendi aracımı ona verirdim. Benim aracımla da gezerdi. Bir keresinde Vahap beni kendi aracında alıkoyduğunda şoförü Kubilay'dı. Bu olay bir sene kadar önceydi, o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışı Vahap ile tartıştık ve beni aracında alıkoymuştu. Kubilay'ın ayrıca futbolcu olarak Kars iline transfer olduğunu bilirim. Hatta kendisi için eski futbolcu arkadaşlarım ile de fazlaca görüşme yapmışımdır. Amacım onun iyi bir kulübe transferiydi. Kubilay, Vahap ile çok yakındı ancak geçmişte Vahap'ın Bağcılar'daki müzik stüdyosunun örgüt tarafından taranmasının ardından ailesi Kubilay'ı uzun bir süre kendisiyle görüştürmemişti. Vahap'ın abisi cezaevinde tutukludur, bildiğim kadarıyla 35 yıl ceza almıştır" dedi.
'ANNEM, ALAATTİN'İN BANA İLGİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Kalaycıoğlu, "Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu iki hafta öncesine kadar tanımazdım. Annem, Alaattin'in ailesinden birilerini tanırdı. Annem bana, düzgün bir aileden geldiğini ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Bir bakıma görücü usulü Alaattin ile iki hafta kadar önce tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta öncesi de Vahap ile ayrılmıştık. Alaattin, bildiğim kadarıyla armatördür. Annem benim bu kişiyle tanışmamı istedi. Bu kişi düzgün bir aileye sahip, artık düzgün insanlarla görüş diye beni uyararak tanışıklığımı destekledi. Çünkü annem Vahap ile beraberliğimden de son derece rahatsızdı. Alaattin ile tanışmamızdan bu yana kendisinden tamamıyla olumlu elektrik aldım, kendisi bana karşı çok saygılı ve kibar davranırdı. Bu durum kendisiyle ilişkimizin çok daha hızlı ilerlemesine yol almasına vesile oldu. Alaattin'ın bildiğim kadarıyla sabıka kaydı yoktu. Silahı olduğunu bilmezdim. Olay gününe kadar da kendisinde silah görmedim. Bilal Kadayıfçıoğlu'nu ise tanımam. Sadece Alaattin'in babası olarak bilirim. Kendisiyle yüzyüze ya da telefonla görüşmüşlüğümüz yoktur. Ne iş yaptığını bilmem ancak Alaattin'in aile şirketlerinde çalıştığını bildiğimden onunda armatör ya da denizcilik üzerine çalışmaları olduğunu tahmin ediyorum" dedi.