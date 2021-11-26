Çanakkale Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Ş. (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, 28 Ekim'de görülen celsede itiraz edilerek İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yeniden hazırlanan rapor okundu. Raporda Necati Kaan Şahin'e çarparak ölümüne sebep olan Mehmet Ali Ş.'nin asli kusurlu olduğu belirtildi. Hâkim, Mehmet Ali Ş'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.







Kararı SABAH'a değerlendiren Kaan'ın babası Mustafa Şahin, "Kaan'ımın katilini serbest bıraktılar. Benim oğlum 20 yaşında toprağın altına girdi. Bundan sonra hiç çıkamayacak ama çocuğumun katili 4.5 ay sonra dışarı çıktı. Biz bu memleketin insanıyız sadece adalet istiyorum adalet" dedi. Biga'da 11 Ağustos'ta Mehmet Ali Ş. idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobilin Şakirbey kavşağında elektrikli bisikletine çarpması sonucu yaralanan Necati Kaan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şahin, YKS sayısal alanda Türkiye derecesi elde etmiş, yerleştirme sonuçlarına göre de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirlenmişti.