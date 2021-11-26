Haberler Yaşam Haberleri Kaan’ımın katilini serbest bıraktılar
Giriş Tarihi: 27.11.2021

Kaan’ımın katilini serbest bıraktılar

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Kaan’ımın katilini serbest bıraktılar

Çanakkale’nin Biga ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin’e alkollü olarak çarparak ölümüne neden olan sanık tahliye edildi

Çanakkale Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Ş. (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada, 28 Ekim'de görülen celsede itiraz edilerek İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yeniden hazırlanan rapor okundu. Raporda Necati Kaan Şahin'e çarparak ölümüne sebep olan Mehmet Ali Ş.'nin asli kusurlu olduğu belirtildi. Hâkim, Mehmet Ali Ş'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.



Kararı SABAH'a değerlendiren Kaan'ın babası Mustafa Şahin, "Kaan'ımın katilini serbest bıraktılar. Benim oğlum 20 yaşında toprağın altına girdi. Bundan sonra hiç çıkamayacak ama çocuğumun katili 4.5 ay sonra dışarı çıktı. Biz bu memleketin insanıyız sadece adalet istiyorum adalet" dedi. Biga'da 11 Ağustos'ta Mehmet Ali Ş. idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobilin Şakirbey kavşağında elektrikli bisikletine çarpması sonucu yaralanan Necati Kaan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şahin, YKS sayısal alanda Türkiye derecesi elde etmiş, yerleştirme sonuçlarına göre de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirlenmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
SON DAKİKA: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
Son dakika! DSÖ'den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?
TÜGVA'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaan’ımın katilini serbest bıraktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA