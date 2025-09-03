Kabartma Tozu Yerine Ne Kullanılabilir? Kek İçin Kabartma Tozu Yerine Ne Koyulur?

Kek yaparken kabartma tozu çoğu tarifte vazgeçilmez bir malzeme olarak bilinir. Ancak bazı durumlarda kabartma tozu elinizde olmayabilir veya doğal alternatifler kullanmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda kekin kabarması ve dokusunun bozulmaması için bazı pratik çözümler mevcuttur. Kabartma tozu yerine ne kullanılabilir, kek için kabartma tozu yerine ne koyulur soruları bu noktada öne çıkar.
Kabartma tozu yerine kullanabileceğiniz birkaç alternatif vardır. Bunlar tarifinizin türüne ve kabarma ihtiyacına göre değişebilir:
Kek yaparken kabartma tozu kullanılamıyorsa, yerine birkaç farklı malzeme tercih edilebilir. En yaygın alternatifler arasında karbonat ve yoğurt veya limon suyu gibi asidik malzemeler bulunur; karbonat, asidik bir sıvı ile birleştiğinde kekin kabarmasını sağlar. Ayrıca yumurta beyazı çırpılarak da kekin hacmi artırılabilir. Bu yöntemler, kekin yumuşak ve kabarık olmasını sağlayarak kabartma tozunun yerini alabilir.