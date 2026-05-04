Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Aksaray'da tramvayın üstünde bulunan parçasının üst geçide takılması sonucu seferler durdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşımlarda aksaklık ve teknik arızalar vatandaşları çileden çıkarıyor. Yaklaşık bir ay içerisinde Özellikle Kabataş-Bağcılar hattında sık sık teknik arızaların yaşanması vatandaşı canından bezdirdi. Bu defada hat üzerinde Tramvay'ın üst kısmındaki parçanın üst geçide takılması sonucu seferlerde yine aksama meydana geldi.

Metro İstanbul'un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin seferleri normale döndürmek için çalışmaları sürüyor." Denildi.