Kâbe örtüleri Külliye’de sergileniyor

Osmanlı döneminden itibaren Kâbe örtülerinin yer aldığı sergide, 18'inci, 19'uncu ve 20'nci yüzyıllara ait nadide örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği sergide, örtülerin özellikle Türkiye'den gönderildiği dönemlere de dikkat çekildi. Her yıl İstanbul ve Kahire'den Mekke'ye gönderilen örtülerin taşınmasında kullanılan Mahmil-i Şerif Çadırı ile Haremeyn'e ulaştırılan yardım ve hediyelerin muhafaza edildiği Surre Sandıklarının örnek takımları da sergide yer aldı.

16 ESER BULUNUYOR

Sergide, 18'inci, 19'uncu ve 20'nci yüzyıllara ait Osmanlı ve Suud dönemlerinden toplam 16 eser ziyaretçilerle buluşturuldu. Program kapsamında ramazan ayı boyunca yaklaşık 4 bin etkinlik düzenlenecek. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden kültür, sanat, eğitim ve eğlence içerikli programlarla Ramazan'ın manevi atmosferi canlı tutulacak. Her akşam gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak iftar programları da etkinlikler arasında yer alacak. Programlar Beştepe Millet Camisi, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştiriliyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN ZİYARET

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atölyelerini ziyaret etti. Atölyelerde incelemelerde bulunan Bakan Çiftçi, vatandaşlarla bir araya geldi, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, bir ramazana daha kavuşmanın verdiği huzur ve mutluluk içerisinde olduklarını belirti.



CELAL KARATÜRE, KÜLLİYE'DE VATANDAŞLARLA İLAHİ OKUDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri devam ediyor. 'Kâbe'de Hacılar' ilahisiyle sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre de, etkinlikte sahne aldı. Karatüre'nin seslendirdiği ilahilere çocuklar ve vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. ANKARA