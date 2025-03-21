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Giriş Tarihi: 22.3.2025

Kâbe’de yağmur rahmeti

Kâbe’de yağmur rahmeti
Mekke-i Mükerreme'de etkili olan sağanak Kâbe-i Muazzama'da güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan genelinde sağanakların etkili olduğu bildirildi. Sağanakların Mekke ile Medine'de de etkili olduğu aktarıldı. Mekke-i Mükerreme bölgesindeki yağış miktarının 24.8 milimetre olduğu kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan Kâbe'de umrecilerin yağmur altında ibadet ettiği görüntüler sıkça paylaşıldı. Özellikle Kâbe'de etkili olan yağmurlar güzel görüntüler oluşturdu.
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Kâbe’de yağmur rahmeti
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