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Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:50 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:51

Kabin Memuru Nasıl Olunur? Kabin Memuru Olma Şartları Nelerdir, Boy Kilo Ve Yaş Sınırı Var Mı?

Kabin Memuru Nasıl Olunur? Kabin Memuru Olma Şartları Nelerdir, Boy Kilo Ve Yaş Sınırı Var Mı?

Kabin memurluğu, günümüzün en çok tercih edilen mesleklerinden biridir. Yolcuların, uçakta rahatça seyahat etmesinden ve güvenliğinden sorumludurlar. Aynı zamanda, pilot ve yardımcı pilotlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışırlar. Onların, istekleri doğrultusunda yapılması gereken işleri yerine getirirler. Kabin memurlarının erkek olanlarına host, kadın olanlarına ise hostes denir. Kabin memuru nasıl olunur diye araştıran birçok insan vardır. Gelirinin yüksek olması ve sağladığı diğer avantajlardan dolayı revaçta olan bir meslektir. Nasıl kabin memuru olunur sorusunun cevabı yazımızda…

Kabin memurları, yolculara hizmetten sorumlu olan uçak personelleridir. Kabin memuru nasıl olunur diye araştıranların, bu mesleğin zorluklarını iyi bilmeleri önem arz eder. Host ve hostesler, uçağın girişinden, en uç kısımda bulunan çıkış kapısına ve mutfağa kadar olan kısımdan sorumludurlar. Yolculuğun güvenli bir şekilde yapılması için gereken tüm önlemleri alırlar. Uçağın giriş ve çıkış kapılarını doğru bir şekilde kapatırlar. Ansızın meydana gelen acil durumlarda, yolcuları yönlendirir ve acil çıkış kapılarını açarlar. Uçaktaki eksik malzemelerin temin edilmesinden ve bildirilmesinden sorumludurlar. Yolculara, yiyecek ve içecek hizmetinde bulunurlar. Yolcuların özel isteklerini ve ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamakla yükümlüdürler. Uçağın kalkmasından hemen önce, acil durumlarda yolcuların nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda kısa bir eğitim verirler. Bunu yaparken, hem sözlü, hem de işaret dilini kullanırlar. Kolay gibi görünse bile, aslında zorlu ve zaman kavramı olmayan bir meslektir. İşte nasıl kabin memuru olunur sorusu ile ilgili detaylar…

Host ve Hostes Olmak için Gerekenler Nelerdir?

Kabin memuru olmanın, havacılık şirketleri arasında değişkenlik gösteren şartları vardır. Fakat genel olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) şartları baz alınır. Aynı zamanda adayların, eğitimlerini başarıyla tamamlamaları ve Kabin Memuru Sertifikası almaları gerekir. Diğer şartlar ise şunlardır:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Kişinin, bu işi yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunun olmadığını gösteren sağlık raporu almak.
  • Boy ve kilo gibi gerekli fiziksel özelliklere sahip olmak.
  • En az lise mezunu olmak.
  • İleri düzeyde İngilizce bilmek.
  • Adli sicil kaydının olmaması ve sabıkalı olmamak.
  • Daha önce çalışılan havayolu şirketinden, sağlık veya disiplin ihlali gibi nedenlerden dolayı ayrılmamış olmak.

Kabin Memuru Nasıl Biri Olmalıdır?

İş, tamamen insan ilişkilerine dayalı olduğu için host ve hosteslerin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki şekildedir.

  • İnsanlara karşı güler yüzlü davranmak.
  • İleri düzeyde iletişim becerilerine sahip olmak.
  • Ekip çalışmasına yatkın olmak.

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Kabin Memuru Nasıl Olunur? Kabin Memuru Olma Şartları Nelerdir, Boy Kilo Ve Yaş Sınırı Var Mı?
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