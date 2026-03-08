Kabine toplanıyor! 3 kritik başlık masada! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ MASADA

Türkiye'nin krizin ilk gününden bu yana yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de kabinenin önemli gündem maddelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana liderlerle gerçekleştirdiği temaslar ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinde gelinen aşama kabine üyeleriyle paylaşılacak.