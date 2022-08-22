PUTİN İLE ZELENSKİ'Yİ BİR ARAYA GETİRMEYİ ARZU EDİYORUZ

Dünyanın en önemli kriz başlığı olan Ukrayna- Rusya Savaşı, ülkemizle birlikte tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkileri ile devam ediyor. Türkiye olarak bu savaşın önce önüne geçmek, ardından da barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir. Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması da yine bizim gayretlerimizle mümkün olmuştur. Dünya tahıl üretiminin 3'te birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında sadece Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmeye başlanması bile insanlık için başlı başına kritik bir gelişmedir. Uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmeyi arzu ediyoruz.

EKONOMİDE KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜMÜ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRDİK

Son dönemde ülke ve millet olarak bizi en çok zorlayan konunun faiz, kur, enflasyon denklemi ile sınandığımız ekonomi alanı olduğu bir gerçektir. Dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizin gücünü dikkate alarak ekonomimizi mahvetme tehdidi gibi açık ve alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018'den itibaren bu alanda yeni programı hayata geçirmeye başladık.

Ekonomi programımızın anlaşılması biraz vakit aldı. Biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik.

Bizim yıllar önce yaptığımız, önceliği istihdama ve üretime verme tercihine tüm dünyanın da yönelmeye başladığını görüyoruz. Elbette, mandacı iktisatçılar programı kötülemek için dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye devam ediyor.

Bugün itibarıyla dünya yüksek enflasyon ve işsizlikle boğuşuyor. Türkiye ise tarihinin en yüksek ihracat ve istihdamını gerçekleştirdi.

ENFLASYON MESAJI

Yüksek enflasyonu 1994 veya 2001 kriziyle karşılaştırmak sadece bize değil vatandaşlarımıza da büyük haksızlıktır. Enflasyonu düşürecek tedbirler alıyoruz. Maliyet odaklı enflasyon üstesinden gelinmesi mümkün bir sorundur.

Türkiye'nin ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve cari fazlayı artırmaktır.

3.5 trilyon dolarlık yatırımlarla ülkemizi bugünlere hazırladık. Şimdi büyük ve güçlü Türkiye'yi hızla inşa etme vaktidir.

VATANDAŞA TÜRK LİRASI ÇAĞRISI

TL'ye güvenin. Tasarrufları kendi paramızla yapın. Artık döviz ve altına yönelmek için hiçbir sebep kalmamıştır. Vatandaşlarımızı dövizden TL'ye dönmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir.

Türkiye'nin yeniden, yarım asrı aşkın süredir oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz.

Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak.