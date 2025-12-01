Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 1 Aralık 2025 Kabine Toplantısı gündemi takip ediliyor

Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Aralık ayının ilk toplantısı 1 Aralık 2025'te Beştepe'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomik gelişmeler ve dış politikada Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durum gündeme geliyor. İşte Kabine Toplantısı gündemi...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde 1 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) bir araya geldi.
Beştepe'de yapılan toplantıyla birlikte kararlar bekleniyor.
Toplantının ana gündemini Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama oluşturacak.
Dış politika başlığında Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durum ele alınacak.
2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşamanın da masaya yatırılması bekleniyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"KAZANIN NEDENİ İNCELEME SONUCUNDA GÖRÜLECEK"
Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan olay mahallinin güvenliğinin sağlanması konusunda iş birliği içinde hareket ettiler. Uçağın karakutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Uçağın enkazına kısa sürede ulaştık.
Kahraman askerlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Hırvatistan dönüşü düşen OGM'ye ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Allah'tan rahmet diliyorum.
Kazanın nedeni inceleme sonucunda görülecek.
"GENÇLERİMİZİN HER ALANDA İYİ YETİŞMESİ İÇİN CANSİPERANE ÇALIŞIYORUZ"
Durmadan, dinlenmeden çalışıyor, eserlerimize sürekli yenisini ekliyoruz. Geride bıraktığımız iki haftayı dolu dolu geçirdik. Siyasi rakiplerimiz gençleri saf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken, biz gençlerimiz geleceğimizdir anlayışıyla onların her alanda iyi yetişmesi için cansiperane çalışıyoruz.
Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi ve ekonomik kalkınmanın ivme kazanması için üzerimize düşeni yapmaktan geri kalmayacağız.