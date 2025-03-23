Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları

Kabine Toplantısı kararları her toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından paylaşılıyor. Uluslararası görüşmelerden Gazze'de yaşananlara kadar pek çok konu başlığı son toplantıların en önemli konuları arasında yer alıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, 24 Mart Pazartesi toplantı var mı? İşte, merak edilenler...
BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Genellikle iki haftada bir hafta başında gerçekleşen toplantı en son 10 Mart tarihinde gerçekleşti. Bu noktada gözler 24 Mart tarihine çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"SURİYE'DE PROVOKATÖRLERİN MEZHEP KAVGASI ÇIKARMAYI AMAÇLAYAN TERÖR EYLEMLERİNDE ŞAHİT OLDUK"
Bu ramazanın Türkiye ile birlikte tüm bölgede ve ötesinde kardeşliğe, barışa ve huzura vesile olmasını yürekten temenni ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz herkes için barış, herkes için istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi, kimi zaman da inanç ayrımı üzerinden çatışma, gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor. Bunun son örneğine, komşumuz Suriye'de, eski resim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Ülkenin özellikle azınlıkların yaşadığı bölgelerinde patlak veren olaylarda Suriye ordusu mensuplarının yanı sıra pek çok sivil de hayatını kaybetti. Maalesef bunların arasında teravih namazından çıkarken kalleşçe şehit edilen kardeşlerimiz de var. Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ancak sahadaki durumun aynı hassasiyetini halen koruduğunu görüyoruz.
Şunu açık açık söylemek isterim; Türkiye olarak Suriye'nin birliğini, dirliğini, toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve tedhiş eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine herhangi bir gelişmenin olmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. Ayrıca gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Şara'nın mutedil ve yatıştırıcı olduğu kadar, hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz."
Erdoğan, Şara'nın 8 Aralık'tan bu yana rövanşizmin tuzağına düşmeden kucaklayıcı bir politika izlediğini vurgulayarak, "Bunun güçlenerek devam etmesi, Suriye'ye yönelik oyunları bozacaktır. Suriye'nin on yıllardır hasretini çektiği kalıcı barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını samimiyetle arzu ediyoruz. Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Nusayri demeden Suriye halkının tamamının basiretli davranarak ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu.
"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ NE KADAR SAĞLAMSA KARDEŞLİK KALEMİZ DE O DERECE AŞILMAZ OLACAKTIR"
"İnşallah, ebediyen burada yan yana yaşamaya devam edeceğiz. Türkler, Araplar, Kürtler, Sünniler ve Aleviler olarak birbirimizin hamisiyiz, dostuyuz, kader ortağıyız. Şayet biz tefrikayı kapımıza yaklaştırmazsak Müslümanların kanından ve göz yaşından beslenenler hiçbir şey yapamaz. Ama birbirimize düşersek o zaman da bizi kimse koruyamaz. Bölgemizde huzura açılan kapının anahtarı ittihattır, vahdettir, acımızın da sevincimizin de ortak olduğunun şuuruna varmaktır. Birlik ve beraberliğimiz ne kadar sağlamsa kardeşlik kalemiz de o derece muhkem, o derece aşılmaz olacaktır."