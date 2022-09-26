Yapılacak olan bilgilendirme ve alınacak kararlar sonrası yeni aile destek paketinin detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.

RUS TURİSTLERİN DURUMU: Rus turistlerin Türkiye'de kullandıkları kartlarla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım adım ve çağrıları sonrasında Rus turistlerin mağdur olmamaları için ne gibi adımlar atılabileceği değerlendirilecek.