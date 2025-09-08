Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 8 Eylül 2025 Kabine kararları bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine, gündemdeki önemli başlıkları değerlendirecek. Vatandaşlar özellikle, "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi konular görüşülecek?" sorularını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Bakanlar Kurulunun birçok başlığın ele alması bekleniyor. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın Kabine kararları açıklaması bekleniyor olacak. İşte, detaylar:
Eylül ayının ilk Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması öngörülüyor.
Peki masada hangi konular var?
Kabine Toplantısı'nın ana gündeminde ekonomi, Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in Gazze'yi işgali gibi konular yer alıyor. Ayrıca, dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hâlâ silah bırakmaması, bölgede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum ayrıntılı biçimde ele alınacak.