Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 8 Eylül 2025 Kabine kararları bekleniyor!

KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine Toplantısı'nın ana gündeminde ekonomi, Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in Gazze'yi işgali gibi konular yer alıyor. Ayrıca, dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hâlâ silah bırakmaması, bölgede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum ayrıntılı biçimde ele alınacak.