Ağustos ayının ikinci Kabine Toplantısı 22 Ağustos Pazartesi günü toplanacak. Marketlerde ucuz gıdaya ulaşım imkanının arttırılması, vatandaşa ucuz ev sağlama çalışması, alım gücünü arttıracak adımlar, ekonomik ve gündeme yönelik gelişmeler başlıkları kritik toplantının gündeminde yer alacak. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak? İşte 22 Ağustos 2022 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 gün sonra yapılacak kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak.
ALIM GÜCÜNÜ ARTTIRACAK ADIMLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR
Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.
VATANDAŞA UCUZ EV SAĞLAMA ÇALIŞMASI
Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.
MARKETLERDE UCUZ GIDAYA ULAŞIM İMKANININ ARTTIRILMASI
Yine Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Markeleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.
DİĞER EKONOMİK GELİŞMELER
Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından terörle mücadele ve hem yurtiçi hem yurtdışında atılan adımlar, hazırlıklar aktarılacak.
SURİYE'DE DÜŞÜNÜLEN UZLAŞMA POLİTİKASI
Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Kabine'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE KARARLARINI AÇIKLAYACAK
Kabine toplantısının ardından alınan son dakika kararlarını açıklamak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.