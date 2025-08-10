KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta mı? Yarın Kabine Toplantısı var mı? İşte gündemdeki konular

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, yarın mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine yoğun gündem ile toplanacak. Toplantıda gündeme dair pek çok konu ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, yarın mı? İşte detaylar;
Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yoğun gündem ile toplanacak. Toplantıda birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.
TBMM KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen toplantıda, TBMM'de kurulan komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de masada olacak.
İSRAİL'İN TAM İŞGAL KARARI
İsrail hükümetinin Gazze'yi tam işgal kararı almasının gündeme gelmesi de bekleniyor. İsrail hükümeti tarafından alınan tam işgal kararına başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'dan tepkiler gelmişti.
AZERBAYCAN ERMENİSTAN ANLAŞMASI
Washington'da imzalanan memorandum ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşmasının ve anlaşma ile Zengezur Koridoru'na yönelik gelişmelerin de kabinede masaya yatırılacağı öngörülüyor.