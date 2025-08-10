Haberler Yaşam Haberleri KABİNE TOPLANTISI ne zaman yapılacak, bu hafta mı? Yarın Kabine Toplantısı var mı? İşte gündemdeki konular
Giriş Tarihi: 10.8.2025 16:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek. Oldukça yoğun bir gündemle toplanacak kabinede, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları, gelinen son nokta, İsrail’in Gazze’ye yönelik aldığı işgal kararı gibi pek çok konu yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta mı? İşte detaylar;

Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yoğun gündem ile toplanacak. Toplantıda birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yoğun gündem ile toplanacak. Toplantıda birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor.

TBMM KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen toplantıda, TBMM'de kurulan komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de masada olacak.

İSRAİL'İN TAM İŞGAL KARARI

İsrail hükümetinin Gazze'yi tam işgal kararı almasının gündeme gelmesi de bekleniyor. İsrail hükümeti tarafından alınan tam işgal kararına başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'dan tepkiler gelmişti.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN ANLAŞMASI

Washington'da imzalanan memorandum ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşmasının ve anlaşma ile Zengezur Koridoru'na yönelik gelişmelerin de kabinede masaya yatırılacağı öngörülüyor.

AÇIKLANACAK ENFLASYON RAPORU GÜNDEMDE

Kabine gündeminde yer alması beklenen konular arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak olan yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin verilerinde yer alıyor.

