Haberler Yaşam Haberleri Kablo hırsızı şebekesi çökertildi: Hırsızlıkları anlaşılmasın diye göçer yaşamışlar! 9 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:42 Son Güncelleme: 11.10.2025 11:43

Kablo hırsızı şebekesi çökertildi: Hırsızlıkları anlaşılmasın diye göçer yaşamışlar! 9 şüpheli tutuklandı

Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler 15 farklı kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi. 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 aylık fiziki ve teknik takip yapan ekipler, hırsızlığı yapan şahısların aynı aileye mensup şahıslar olduğunu ve hırsızlıklarını gizlemek için göçer şekilde yaşadıklarını, kabloların bulunduğu alanlara çadır kurarak yerleştiklerini, küçükbaş hayvan otlattıklarını farklı bölgelere giderek bu şekilde eylemlerini sürdürdüklerini tespit etti.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Kablo hırsızı şebekesi çökertildi: Hırsızlıkları anlaşılmasın diye göçer yaşamışlar! 9 şüpheli tutuklandı

Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Jasat dedektifleri Acıpayam-Çameli-Kale-Tavas-Beyağaç ilçelerinde son bir yıl içerisinde meydana gelen 15 farklı kablo enerji nakil hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda hırsızlıkları aynı aileden 9 kişilik grubun gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahısların hırsızlık olaylarını gizlemek amacıyla göçer şekilde yaşadıkları, küçükbaş hayvan otlattıkları vs hayvanları değişik ilçelere getirerek özellikle Telekom kablolarının yakınında bulunan yerlere bıraktıkları, geceleri ise sürekli Telekom kablosunu keserek bakırlarını ayrıştırdıkları ortaya çıktı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kabloları ise çadırlarda saklayan şüphelilere yönelik 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Denizli, Aydın ve Muğla'dq gerçekleştirilen operasyonda aynı aileden 10 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kablo hırsızı şebekesi çökertildi: Hırsızlıkları anlaşılmasın diye göçer yaşamışlar! 9 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz