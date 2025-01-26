Kablosuz haberleşme yarışması için başvurular devam ediyor!

Telekomünikasyon ve savunma sanayisi ekosisteminde önemli bir oyuncu olan ULAK Haberleşme'nin düzenlediği Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan yarışma, Teknofest paydaşı olarak organize ediliyor. Kablosuz İletişim Mühendisleri (KİM) programı kapsamında gerçekleştirilecek yarışmada, öğrenciler yazılım tabanlı radyo cihazlarını kullanarak lisanssız spektrumda veri iletimi için yarışacak. Yarışma, zorlu koşullarda veri iletim performanslarını test etmelerine ve yazılım tabanlı iletişim sistemlerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

YARIŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yarışma sırasında belirli periyot ve frekans aralıklarında karıştırıcı (jammer) sinyalleri dolaşacak. Yarışmacılar, bu karıştırma etkisinden kaçarak 15 metre mesafedeki alıcı ve verici arasında başarılı veri iletimi gerçekleştirmeye çalışacak. Katılımcılara merkez frekansı 2.410 GHz ve 20 MHz bant genişliğinde bir spektrum tahsis edilecek.

BAŞVURULAR 20 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Yarışmaya Türkiye veya yurt dışında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilecek. Takımlar en az 2, en fazla 6 kişiden oluşabilecek. Son başvuru tarihi 20 Şubat 2025 olarak belirlendi. Katılımcılar, Teknofest'in yarışmalar bölümünde yer alan bağlantı üzerinden başvuru yapabilecek.

DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER

Yarışmanın değerlendirme süreci belirlenen tarihler doğrultusunda ilerleyecek ve finaller, Ağustos-Eylül aylarında Teknofest İstanbul'da gerçekleştirilecek. Birinci olan takıma 150 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verilirken, "En İyi Takım Ruhu" ödülü de sahibini bulacak.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER İÇİN DESTEK

ULAK Haberleşme, bu yarışma ile genç mühendislerin yeteneklerini sergilemesine olanak sağlarken, yerli ve milli iletişim çözümlerinin geliştirilmesine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Yarışma, kablosuz iletişim teknolojilerinde inovasyonu teşvik etmeyi ve ülkemize teknoloji alanında önemli kazanımlar sağlamayı amaçlıyor.