Kaburgalarından kulak kepçesi yapılacak

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Milyonda bir görülen 'Ablefaronmakrostomi sendromu' nedeniyle doğuştan göz kapakları, kulakları ve normalin üzerinde büyük bir ağza sahip olan Myhailo'nun tedavisi, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki ekibin gerçekleştirdiği 15 ameliyatla başarıyla tamamlandı. Ameliyatlarla alt ve üst göz kapakları düzeltildi, ağzı küçültüldü ve kulak kepçeleri olmadığı için işitme sorunu yaşayan Myhailo'nun ilerleyen günlerde kulak yapımı için bir operasyon daha yapılacak. Kulak kepçesi, çocuğun kaburgalarından alınan dokularla şekillendirilecek.