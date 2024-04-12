Haberler Yaşam Haberleri Kaçak avcılara suçüstü… 1.5 ton midyeyle yakalandılar…
Giriş Tarihi: 12.4.2024 12:52

Kaçak avcılara suçüstü… 1.5 ton midyeyle yakalandılar…

İstanbul’da kaçak midye avcılığı yapan iki kişi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 75 çuval içerisinde 1.5 ton midye ele geçirildi ve midyeler İstanbul Boğazı’na bırakıldı. Gözaltına alınan iki kaçak avcıya toplam 52 bin 484 lira ceza kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kaçak avcılara suçüstü… 1.5 ton midyeyle yakalandılar…

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar İlçesi'ne bağlı Kuzguncuk Sahili yakınlarında kaçak olarak avlandıkları midyeleri çuvallarla bir araca yükleyen A.B. ve V.A. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. 75 çuval içerisinde yaklaşık 1.5 ton ağırlığında kaçak yollarla avlanmış midye ele geçirildi. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri için yeniden İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Gözaltına alınan ikiliye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak avcılara suçüstü… 1.5 ton midyeyle yakalandılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA