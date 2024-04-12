Kaçak avcılara suçüstü… 1.5 ton midyeyle yakalandılar…

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar İlçesi'ne bağlı Kuzguncuk Sahili yakınlarında kaçak olarak avlandıkları midyeleri çuvallarla bir araca yükleyen A.B. ve V.A. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. 75 çuval içerisinde yaklaşık 1.5 ton ağırlığında kaçak yollarla avlanmış midye ele geçirildi. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri için yeniden İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Gözaltına alınan ikiliye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.