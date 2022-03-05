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Giriş Tarihi: 6.3.2022

Kaçak defin ihbarından papağan mezarı çıktı

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Kaçak defin ihbarından papağan mezarı çıktı
İSTANBUL Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. İlçede bulunan Yayla Mezarlığı'nda bebek mezarına benzeyen bir mezar oluşturulduğu görülmesi üzerine kaçak defin ihtimali üzerine mezarlık görevlilerince emniyet güçlerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, bebek mezarına benzeyen ve başına kıble taşı bile konulduğu görülen küçük mezarlıkta patlayıcı madde tuzaklanma ihtimaline karşı bomba imha ekiplerine haber verdi. Bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu mezarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine mezar açıldı. İçinden çocuk cesedi çıkması beklenirken yeşil bir papağan cesedi çıktı. Papağanını çok seven bir vatandaşın, kuşunu ölünce mezarlığa gömdüğü ve yeri belli olsun diye de etrafını taşla çevirdiği belirlendi.

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Kaçak defin ihbarından papağan mezarı çıktı
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