Kaçak değeli eşya operasyonu: 35 gözaltı! 446 milyon TL değerinde eşya ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde ülkemize kaçak yollarla değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Pazartesi günü yapılan eş zamanlı operasyonda; şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese, faaliyette bulundukları 21 iş yerine ve kullanılan 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

35 GÖZALTI

Toplam 41 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi, şahıslardan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin diğer 6 şüpheliyi yakalaması için çalışmaları sürüyor.

446 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA YAKALANDI

Baskında kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 155 kg 602 gr 419 mgr değerli taş (pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut) ve 945 adet ziynet eşyası (bileklik, küpe, kolye) ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değeri yaklaşık 446 milyon TL olduğu belirlendi. Operasyon sırasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Vergi Müfettişleri aramalarda hazır bulundu.