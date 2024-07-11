Kaçak elektriğe drone’lu baskın

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Dedeköy Mahallesi'nde drone'lu kontrol yapan ekipler, elektrik hattının altında bulunan tek katlı betonarme binalardan birinin tavanının delik olduğunu fark etti. Dikkatle yapılan kontrolde yapının içerisinde bir adet trafo olduğu ve trafonun yaklaşık 14 metre yukarıdan geçen elektrik hattına kanca ile bağlandığı belirlendi.Trafonun 160 kVA gücünde olduğu tespit edildi. Sulamada kayıt dışı trafo kullanılan 82 dönümlük pamuk ekili tarlanın sahibi N.O. adına kayıtlı başka bir trafonun da bulunduğu da tespit edildi. Yaklaşık 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bu trafoya el konulabilmesi için Dicle Elektrik avukatları cumhuriyet savcılığına başvuruda bulundu. Dicle Elektrik, 2024'ün ilk altı ayında sorumluluk bölgesinde 381.940 KVA gücünde 2.404 adet kayıt dışı trafo tespit etti.152 bin 776 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu trafolardan ancak 65'ine el konulabildi. Kayıt dışı trafoların yarısından fazlasının Şanlıurfa'da bulunduğunu belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Bin 790'ı Şanlıurfa'da, 500'ü Mardin'de, 68'i Diyarbakır'da, 26'sı Batman'da, 19'u Şırnak'ta ve 1'i de Siirt'te tespit edilen trafolara el konulabilmesi için savcılık kararı gerekiyor. Şanlıurfa'da büyük çoğunluğu kuyudan sulama yapan çiftçiler tarafından kullanılan kaçak elektrikten kaynaklanan yıllık zarar 10 milyar TL'yi buluyor. Enerji şebekesine ve ülke ekonomisine ciddi ölçüde zarar veren bu durumla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.