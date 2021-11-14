Kaçak fil dişlerine pazarlıklı suçüstü

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da Y.T. adlı bir kişinin; sosyal paylaşım ağları üzerinden nesli tehlike altında olan hayvanların dişlerinin satışa sunulduğunu tespit etti. İddialara göre; Y.T. isimli kişi, Afrika'dan getirilmiş mors, mamut ve fil dişleri ile yapılan tespihleri ve bazı süs eşyalarını satışa sundu. Sivil Kaçakçılık Polisleri ürünleri satın almak için Y.T. ile müşteri rolünde irtibat kurdu ve pazarlık yaparak tümünü 500 bin liraya satın almak üzere anlaştı. Şüphelinin adresi ve açık kimliği tespit edildi.

FOSİLLERDEN TESPİHLER DE BULUNDU

İstanbul Başakşehir'de bulunan adrese baskın düzenlendi. Söz konusu adreste piyasa değeri yaklaşık yarım milyon lira olan 11 adet fil dişi tespih, mamut fosilinden yapılmış iki adet tespih, 87 adet fil dişi tespih parçası, iki adet katil balina dişi, kırık iki parça halinde bir adet fil dişi ve mors dişinden yapılmış iki adet süs eşyası ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli Y.T. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.