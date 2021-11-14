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Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:04 Son Güncelleme: 14.11.2021 12:57

Kaçak fil dişlerine pazarlıklı suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kaçak fil dişlerine pazarlıklı suçüstü

İstanbul'da katil balina dişlerini, Afrika'dan getirilmiş mors ve fil dişleri ile yapılan tespihleri ve süs eşyalarını satışa sunan bir kişi tespit edildi. Müşteri rolüne giren sivil Kaçakçılık Polisleri ürünleri satın almak için Y.T. ile irtibat kurdu ve pazarlık yaparak tümünü yarım milyon liraya satın almak üzere anlaştı. Adrese yapılan baskında 11 adet fil dişi tespih, mamut fosilinden yapılmış iki adet tespih, 87 adet fil dişi tespih parçası, iki adet balina dişi, kırık iki parça halinde bir adet fil dişi ve mors dişinden yapılmış iki süs eşyası ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da Y.T. adlı bir kişinin; sosyal paylaşım ağları üzerinden nesli tehlike altında olan hayvanların dişlerinin satışa sunulduğunu tespit etti. İddialara göre; Y.T. isimli kişi, Afrika'dan getirilmiş mors, mamut ve fil dişleri ile yapılan tespihleri ve bazı süs eşyalarını satışa sundu. Sivil Kaçakçılık Polisleri ürünleri satın almak için Y.T. ile müşteri rolünde irtibat kurdu ve pazarlık yaparak tümünü 500 bin liraya satın almak üzere anlaştı. Şüphelinin adresi ve açık kimliği tespit edildi.

FOSİLLERDEN TESPİHLER DE BULUNDU

İstanbul Başakşehir'de bulunan adrese baskın düzenlendi. Söz konusu adreste piyasa değeri yaklaşık yarım milyon lira olan 11 adet fil dişi tespih, mamut fosilinden yapılmış iki adet tespih, 87 adet fil dişi tespih parçası, iki adet katil balina dişi, kırık iki parça halinde bir adet fil dişi ve mors dişinden yapılmış iki adet süs eşyası ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli Y.T. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

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Kaçak fil dişlerine pazarlıklı suçüstü
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