Kaçak kazı sırasında göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Nazilli'ye bağlı kırsal Yeşildere Mahallesi yakınlarındaki bir tepede meydana geldi. İddiaya göre, kaçak kazı yaptığı öğrenilen dört kişiden biri iş makinasıyla yapılan kazı sırasında toprak altında kaldı.
Göçükte ağır yaralanan Güngör Avcı'nın (59), ihbar üzerine olay yerine gelen UMKE, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili biri kepçe operatörü olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.