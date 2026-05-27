Kaçak kurbanlık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-26 Mayıs tarihlerinde TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında kaçak kurbanlık hayvan taşımacılığına yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde, durdurulan araçlardaki kontrollerde görülen 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan muhafaza altına alındı. Sürücülere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 lira para cezası uygulandı. Muhafaza altına alınan hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.