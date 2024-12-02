Kaçak PS5 operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen oyun konsol setlerinin taşındığı bir TIR'ı tespit etti ve operasyon düzenledi. Eyüp Sultan İlçesi'nde operasyon yapılan araçta koliler içerisinde kaçak Play Station 5'ler (PS5) ele geçirildi.

Araçta piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan toplamda üç bin 500 parça PS5, PS5 Direksiyon Setleri ve oyun kol ile konsolları ele geçirildi. Düşük fiyatlara yurt dışından satın aldığı PS5 ve oyun kollarını satarak piyasaya sürmek üzere vergisiz bir şekilde ülkemize getiren bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.