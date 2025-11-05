Kaçak sigara operasyonu 105 bin paket ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı şüpheli kamyonu, Seyhan ilçesinde önünü keserek, durdurdu. Sürücü E.C. ile yanındaki E.T.'nin indirildiği kamyonda arama yapan polis, kaçak olarak üretilen sigaraların, piyasadaki bir sigara markasının taklidi olan paketlere yerleştirildiğini saptadı.

ÜLKEDE YÜZDE 2'LİK PAZARA HAKİM

Kamyondaki karton kutularda 105 bin paket sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan taklit sigara markasının Türkiye'de yüzde 2'lik pazar payına sahip olduğu, yıllık yaklaşık 10 milyar lira vergi kaybına neden olduğu belirtildi.