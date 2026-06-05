Kaçak sikkeler anavatanına döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile Nevşehir'de düzenlenen "Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu"nda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele ve kültürel mirasın korunması konuları öne çıktı. Bakan Ersoy, geçmiş yıllarda Türkiye'den yasadışı yollarla kaçırılan ve Yunan makamlarınca ele geçirilen 1055 gümüş antik sikkenin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Atina'da düzenlenen resmi törenle teslim alınan sikkelerin iadesi, iki ülke arasındaki güvene dayalı somut işbirliğinin en önemli göstergesi oldu. Yunanistan Bakanı Mendoni ise bu adımların kültürel değerlere saygının bir kanıtı olduğunu vurguladı.

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