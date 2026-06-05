Haberler Yaşam Haberleri Kaçak sikkeler anavatanına döndü
Giriş Tarihi: 5.06.2026

Kaçak sikkeler anavatanına döndü

MEHTAP AYDOĞAN
Kaçak sikkeler anavatanına döndü
  • ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile Nevşehir'de düzenlenen "Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu"nda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele ve kültürel mirasın korunması konuları öne çıktı. Bakan Ersoy, geçmiş yıllarda Türkiye'den yasadışı yollarla kaçırılan ve Yunan makamlarınca ele geçirilen 1055 gümüş antik sikkenin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Atina'da düzenlenen resmi törenle teslim alınan sikkelerin iadesi, iki ülke arasındaki güvene dayalı somut işbirliğinin en önemli göstergesi oldu. Yunanistan Bakanı Mendoni ise bu adımların kültürel değerlere saygının bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak sikkeler anavatanına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA