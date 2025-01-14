Haberler Yaşam Haberleri Kaçak silah operasyonunda 40 tabanca yakalandı: 2 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.1.2025 11:13 Son Güncelleme: 14.1.2025 11:14

Kaçak silah operasyonunda 40 tabanca yakalandı: 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de polisin silah ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilere düzenlediği operasyonda 40 adet kaçak tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bekir COŞKUN
Kaçak silah operasyonunda 40 tabanca yakalandı: 2 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak silah ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Mersin'e silah getireceği tespit eden ekipler, fiziki takibe alınan şüphelilere uygulama noktasında operasyon düzenlendi. Ş.K. ve M.Y. isimli şüphelilerin içinde olduğu araç durdurularak detaylı arama yapan ekipler, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette 40 adet tabanca ve şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaçak silah operasyonunda 40 tabanca yakalandı: 2 şüpheli tutuklandı
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