Kaçakçılık polisinin ele geçirdiği 10 bin parça tarihi eser sergilendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçuyla ilgili tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda kültür varlığının yasa dışı olarak bulundurulduğu tespit edilen Beykoz'daki bir adrese 23 Haziran günü operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 6 bin 819 eser, 3 bin 366 Sikke ele geçirildi.



ESERLER 12 FARKLI MEDENİYETE AİT

Ele geçirilen eserler üzerinde uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemelerde; Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kültürel ve tarihi nitelikteki eserlerden oluştuğu tespit edildi. Söz konusu eserlerin, farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik obje, sikke, kitabe ve çeşitli tarihi eser gruplarını içerdiği değerlendirildi.



ELE GEÇİRİLEN ESERLER SERGİLENDİ

Uzmanların yaptığı devam eden çalışmalarda, ele geçirilen eserlerin büyük bölümünün müzelerde sergilenebilecek nitelikte olduğu öğrenildi. Yakalanan eserlerin çeşitliliği, tarihi değeri ve miktarı göz önüne alındığında, operasyonun Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarihindeki en nitelikli tarihi eser yakalamalarından biri olduğu değerlendirildi. Bu eserler müzelere gönderilmeden önce Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

"KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ, ÜLKEMİZİN ORTAK HAFIZASI"

İstanbul Emniyet Müdürü Selamı Yıldız sergiyi gezmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, "Operasyon neticesinde çok sayıda tarihi eser ve materyal ele geçirilmiştir. Kültürel varlıklarımız, ülkemizin ortak hafızası ve insanlığın evrensel mirasıdır. Bu değerleri korumak, geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar, onları geleceğe taşımak adına da büyük bir sorumluluktur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."