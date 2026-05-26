Kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı

İplerini kopararak cadde ve sokaklara çıkan kurbanlıklar, araçların arasına dalınca sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı. Yoğun trafikte yaşanan kovalamacalar nedeniyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Pasinler ve Çat ilçelerine giden yollarda görüntülenen kaçak kurbanlıklar, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Kaçan hayvanları yakalamak için sahipleri ve vatandaşlar uzun süre mücadele ederken, olaylarda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kurbanlıkların kontrol altına alınmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör