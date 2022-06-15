Haberler Yaşam Haberleri Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Disney Plus'ın ilk Türk dizisi Kaçış dizisi konusu - hikayesi gerçek mi?
Giriş Tarihi: 15.6.2022 15:53

Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Disney Plus'ın ilk Türk dizisi Kaçış dizisi konusu - hikayesi gerçek mi?

Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Disney Plus’ın ilk Türk dizisi Kaçış dizisi konusu - hikayesi gerçek mi?

Disney Plus’ın Türkiye’de de yayına başlamasıyla beraber platformda yayınlanacak olan Kaçış dizisi konusu oyuncuları ve diğer detaylarla gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Disney Plus’ın ilk yerli dizisiyle ilgili olarak bu noktada “Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği dizi dram ve aksiyon türündeki konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Kaçış dizisi Disney Plus platformunda yayın hayatına başlayacak. Başrollerinde Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu gibi dikkat çeken isimlerin olduğu dizinin tanıtım fragmanı dahi izleyenleri meraklandırmıştı. Şimdilerde ise "Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi?" soruları gündeme taşındı. İşte Kaçış dizisine dair merak edilen o detaylar...

KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kaçış, araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne giden, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin hikayesini konu ediyor. Grup, araştırma yapmak için gittikleri köyde, bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşer. Araştırma ekibi, terör örgütünün elinden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

KAÇIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek - Mehmet

İrem Helvacıoğlu - Zeynep

Levent Ülgen - Ferman

Fikret Kuşkan

Aras Aydın

Leyla Tanlar

Deniz Baysal Yurtcu

Onur Bay - İlker

Adem Yılmaz

Aziz Çapkurt

Serkan Genç

Sezgin Uzun Bekiroğlu

Dilan Gezaza

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Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Disney Plus'ın ilk Türk dizisi Kaçış dizisi konusu - hikayesi gerçek mi?
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