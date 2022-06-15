Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Disney Plus’ın ilk Türk dizisi Kaçış dizisi konusu - hikayesi gerçek mi?

Kaçış dizisi Disney Plus platformunda yayın hayatına başlayacak. Başrollerinde Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu gibi dikkat çeken isimlerin olduğu dizinin tanıtım fragmanı dahi izleyenleri meraklandırmıştı. Şimdilerde ise "Kaçış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi?" soruları gündeme taşındı. İşte Kaçış dizisine dair merak edilen o detaylar...
KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kaçış, araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne giden, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin hikayesini konu ediyor. Grup, araştırma yapmak için gittikleri köyde, bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşer. Araştırma ekibi, terör örgütünün elinden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.