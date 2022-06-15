Kaçış dizisi ne zaman başlıyor? Disney Plus Türkiye orijinal dizisi Kaçış ilk sezon kaç bölüm?

Kaçış dizisi Disney Plus Türkiye'nin tanıtım işleri arasında yer alıyor. Engin Akyürek başta olmak üzere birçok tanıdık ismi bir araya getiren yapım büyük ses getirecek. Bu noktada diziyi izlemek isteyen seyirciler "Kaçış dizisi ne zaman başlıyor, başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Kaçış ilk sezonu Disney Plus üzerinden izlemek isteyenler harekete geçti. Peki, Kaçış dizisi ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar…
KAÇIŞ DİZİSİ BAŞLADI MI?
Kaçış 14 Haziran 2022 itibarıyla yayın hayatına başladı. Platforma üye olan seyirciler dizinin ilk sezonuna erişiyor.
KAÇIŞ KONUSU VE OYUNCULARI
Savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden ona katılan gazeteciler araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne gider. Sınır ötesine geçmeleri üzerine radikal terör örgütü eline düşen gazetecilerin yaşadıkları ve coğrafyanın hikayesi Kaçış dizisine konu oldu.
Kaçış Oyuncuları:
Engin Akyürek - Mehmet
İrem Helvacıoğlu - Zeynep
Levent Ülgen - Ferman
Fikret Kuşkan
Aras Aydın
Leyla Tanlar
Deniz Baysal Yurtcu