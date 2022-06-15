Kaçış dizisi ne zaman başlıyor? Disney Plus Türkiye orijinal dizisi Kaçış ilk sezon kaç bölüm?

Kaçış dizisi Disney Plus Türkiye'nin tanıtım işleri arasında yer alıyor. Engin Akyürek başta olmak üzere birçok tanıdık ismi bir araya getiren yapım büyük ses getirecek. Bu noktada diziyi izlemek isteyen seyirciler "Kaçış dizisi ne zaman başlıyor, başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Kaçış ilk sezonu Disney Plus üzerinden izlemek isteyenler harekete geçti. Peki, Kaçış dizisi ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar…