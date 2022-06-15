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Giriş Tarihi: 15.6.2022 14:26

Kaçış dizisi ne zaman başlıyor? Disney Plus Türkiye orijinal dizisi Kaçış ilk sezon kaç bölüm?

Kaçış dizisi ne zaman başlıyor? Disney Plus Türkiye orijinal dizisi Kaçış ilk sezon kaç bölüm?

Disney Plus Türkiye geçtiğimiz gün resmen yayın hayatına başladı. Henüz kullanıcılara erişime açılmadan önce büyük ses getiren Kaçış dizisi de yakında etiketiyle seyircileri heyecanlandırmıştı. Bu noktada “Kaçış dizisi ne zaman başlıyor?” sorusu yanıt arıyor. İlk bölümü ile yorumları toplamaya başlayacak yapımda birçok ünlü oyuncu yer aldı. Peki, Kaçış ilk sezon yayınlandı mı, ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Kaçış dizisi Disney Plus Türkiye'nin tanıtım işleri arasında yer alıyor. Engin Akyürek başta olmak üzere birçok tanıdık ismi bir araya getiren yapım büyük ses getirecek. Bu noktada diziyi izlemek isteyen seyirciler "Kaçış dizisi ne zaman başlıyor, başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Kaçış ilk sezonu Disney Plus üzerinden izlemek isteyenler harekete geçti. Peki, Kaçış dizisi ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar…

KAÇIŞ DİZİSİ BAŞLADI MI?

Kaçış 14 Haziran 2022 itibarıyla yayın hayatına başladı. Platforma üye olan seyirciler dizinin ilk sezonuna erişiyor.

KAÇIŞ DİZİSİ YENİ SEZON KAÇ BÖLÜM?

Disney Plus üzerinden Kaçış 1. Bölüm paylaşıldı. 2. Bölümün ne zaman geleceği ise merak konusu.

KAÇIŞ KONUSU VE OYUNCULARI

Savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden ona katılan gazeteciler araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne gider. Sınır ötesine geçmeleri üzerine radikal terör örgütü eline düşen gazetecilerin yaşadıkları ve coğrafyanın hikayesi Kaçış dizisine konu oldu.

Kaçış Oyuncuları:

Engin Akyürek - Mehmet

İrem Helvacıoğlu - Zeynep

Levent Ülgen - Ferman

Fikret Kuşkan

Aras Aydın

Leyla Tanlar

Deniz Baysal Yurtcu

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Kaçış dizisi ne zaman başlıyor? Disney Plus Türkiye orijinal dizisi Kaçış ilk sezon kaç bölüm?
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