Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede? Kaçış dizisinin çekimleri nerede, hangi şehirde yapılıyor?

Başrollerinde Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu gibi dikkat çeken isimlerin olduğu Kaçış dizisinin tanıtım fragmanı dahi dikkatleri üzerine çekerken diziseverler yapımla ilgili olarak dizinin çekildiği yeri merak ediyor. Bu kapsamda ise "Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Kaçış dizisinin çekildiği yer ve detaylar...
KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kaçış, araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne giden, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin hikayesini konu ediyor. Grup, araştırma yapmak için gittikleri köyde, bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşer. Araştırma ekibi, terör örgütünün elinden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.