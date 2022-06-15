Haberler Yaşam Haberleri Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede? Kaçış dizisinin çekimleri nerede, hangi şehirde yapılıyor?
Giriş Tarihi: 15.6.2022 16:11

Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede? Kaçış dizisinin çekimleri nerede, hangi şehirde yapılıyor?

Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede? Kaçış dizisinin çekimleri nerede, hangi şehirde yapılıyor?

Disney Plus’ın ilk yerli dizisi Kaçış’ın çekildiği yer merak konusu haline geldi. Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği dram ve aksiyon türündeki diziyle ilgili olarak “Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede?” sorusu öne çıkıyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımda terör örgütünün elinden kurtulmaya çalışan bir gazetecinin öyküsünü konu ediniyor. Peki, Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede? İşte detaylar...

Başrollerinde Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu gibi dikkat çeken isimlerin olduğu Kaçış dizisinin tanıtım fragmanı dahi dikkatleri üzerine çekerken diziseverler yapımla ilgili olarak dizinin çekildiği yeri merak ediyor. Bu kapsamda ise "Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Kaçış dizisinin çekildiği yer ve detaylar...

KAÇIŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kaçış, araştırma yapmak için bir Ezidi köyüne giden, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin hikayesini konu ediyor. Grup, araştırma yapmak için gittikleri köyde, bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşer. Araştırma ekibi, terör örgütünün elinden kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

KAÇIŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek - Mehmet

İrem Helvacıoğlu - Zeynep

Levent Ülgen - Ferman

Fikret Kuşkan

Aras Aydın

Leyla Tanlar

Deniz Baysal Yurtcu

Onur Bay - İlker

Adem Yılmaz

Aziz Çapkurt

Serkan Genç

Sezgin Uzun Bekiroğlu

Dilan Gezaza

KAÇIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Gaziantep'in daha çok Suriye sınırına yakın köylerde çekimler gerçekleştiriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede? Kaçış dizisinin çekimleri nerede, hangi şehirde yapılıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA