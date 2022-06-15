Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede? Kaçış dizisinin çekimleri nerede, hangi şehirde yapılıyor?

Başrollerinde Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu gibi dikkat çeken isimlerin olduğu Kaçış dizisinin tanıtım fragmanı dahi dikkatleri üzerine çekerken diziseverler yapımla ilgili olarak dizinin çekildiği yeri merak ediyor. Bu kapsamda ise "Kaçış dizisi nerede çekiliyor, Ezidi köyü nerede?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Kaçış dizisinin çekildiği yer ve detaylar...