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Giriş Tarihi: 27.6.2022 16:17

Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kimler?

Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kimler?

27 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Kaçış Planı 3 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığını yürüten adamın kızının kaçırılması sonucu başlayan hikaye aksiyon türde film sevenler için kaçınılmaz olacak. Peki; Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kimler?

Kaçış Planı 3 filmi 27 Haziran Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gerilim ve aksiyon türlerinde olan filmin yönetmen koltuğunda John Herzfeld oturuyor. Sylvester Stallone, 50 Cent gibi isimlerinde başrolünde yer aldığı filmin orijinal adı ise Escape Plan: The Extractors olarak bilinmektedir. Peki; Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kimler?

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU

Güvenlik uzmanı Ray Breslin (Sylvester Stallone), Hong Kong teknoloji patronunun kaçırılan kızını Leton hapishanesinden kurtarması için işe alındığında Breslin'in kız arkadaşı (Jaime King) da kaçırılır. Şimdi Dave Bautista ve Curtis "50 Cent" Jackson'dan oluşan takımıyla beraber zamanı tükenmeden önce sadist ruhlu düşmanlarıyla yüzleşmek ve sayıları ikiye ulaşan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma operasyonu başarıyla tamamlaması gerekir.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ OYUNCULARI

Sylvester Stallone

Dave Bautista

50 Cent

Zhang Jin

Harry Shum Jr.

Devon Sawa

Jaime King

Melise

Russell Wong

Daniel Bernhardt

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Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kimler?
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