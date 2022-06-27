Kaçış Planı 3 filmi 27 Haziran Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gerilim ve aksiyon türlerinde olan filmin yönetmen koltuğunda John Herzfeld oturuyor. Sylvester Stallone, 50 Cent gibi isimlerinde başrolünde yer aldığı filmin orijinal adı ise Escape Plan: The Extractors olarak bilinmektedir. Peki; Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kimler?
Güvenlik uzmanı Ray Breslin (Sylvester Stallone), Hong Kong teknoloji patronunun kaçırılan kızını Leton hapishanesinden kurtarması için işe alındığında Breslin'in kız arkadaşı (Jaime King) da kaçırılır. Şimdi Dave Bautista ve Curtis "50 Cent" Jackson'dan oluşan takımıyla beraber zamanı tükenmeden önce sadist ruhlu düşmanlarıyla yüzleşmek ve sayıları ikiye ulaşan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma operasyonu başarıyla tamamlaması gerekir.