Kaçış Planı 3 filmi 27 Haziran Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gerilim ve aksiyon türlerinde olan filmin yönetmen koltuğunda John Herzfeld oturuyor. Sylvester Stallone, 50 Cent gibi isimlerinde başrolünde yer aldığı filmin orijinal adı ise Escape Plan: The Extractors olarak bilinmektedir. Peki; Kaçış Planı 3 filmi konusu nedir? Kaçış Planı 3 filmi oyuncuları kimler?