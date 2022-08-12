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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:30

Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler? Kaçış Planı 3 filminin konusu nedir?

Orijinal adıyla Escape Plan: The Extractors gerilim ve aksiyon filmi severler için geliyor. Kaçış Planı 3 oyuncuları arasında Rocky filmi ile özdeşleşen efsane oyuncu Sylvester Stallone yer alıyor. 2019 yapımı filmin yönetmen ve senarist koltuğunda John Herzfeld oturuyor. Peki, Kaçış Planı 3 filminin konusu nedir? Kaçış Planı 3 filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte merak edilenler…

Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler? Kaçış Planı 3 filminin konusu nedir?

Kaçış Planı 3 filmi gündemdeki yerini aldı. Bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak yapım aksiyon ve gerilim türünde yer alan bir Sylvester Stallone filmi. Serinin üçüncü filmi olan yapım izleyenlerden tam not alıyor. Kaçış Planı 3 filmi konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

KAÇIŞ PLANI 3 KONUSU NEDİR?

Kaçış Planı 3, düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur.

Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, "Şeytan'ın İstasyonu" olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.

KAÇIŞ PLANI 3 OYUNCULARI

Sylvester Stallone

Dave Bautista

50 Cent

Jin Zhang

Devon Sawa

Harry Shum Jr.

Jaime King

Lydia Hull

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Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler? Kaçış Planı 3 filminin konusu nedir?
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