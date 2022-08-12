Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler? Kaçış Planı 3 filminin konusu nedir?

Kaçış Planı 3 filmi gündemdeki yerini aldı. Bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak yapım aksiyon ve gerilim türünde yer alan bir Sylvester Stallone filmi. Serinin üçüncü filmi olan yapım izleyenlerden tam not alıyor. Kaçış Planı 3 filmi konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Kaçış Planı 3 oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…
KAÇIŞ PLANI 3 KONUSU NEDİR?
Kaçış Planı 3, düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur.
Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, "Şeytan'ın İstasyonu" olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir.