Kaçmaya çalışırken polisi yaraladı… Çaldığı kablolarla suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; Gaizosmanpaşa İlçesi Yeni Mahalle'deki atıl durumda bulunan ve belediyeye ait olan bir binadan elinde poşetle çıkan bir kişiyi durdurmak istedi. Söz konusu kişi elindeki poşeti atarak kaçma teşebbüsünde bulundu fakat yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Görevli polislere mukavemet gösteren ve bir polisi yüzünden yaralayan M.G.'nin yere attığı poşette yapılan kontrollerde hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen binaya ait kablolar ele geçirildi. Ayrıca yapılan araştırmalarda şüphelinin geçmiş tarihlerde Gaziosmanpaşa'daki bir Spor Kompleksi içerisinden rögar kapağı çaldığı da tespit edildi. M.G., "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ile "Görevi Yaptırmamak İçin Görevli Memura Direnme" suçlarından adliyeye sevk edildi.