Giriş Tarihi: 22.03.2026

Kadavradan nakille hayata tutundu

Faruk KÜÇÜK
Kadavradan nakille hayata tutundu
Erzurum'da engelli eşi ve iki çocuğuna bakan Emine Şenol (51), kadavradan bağışlanan karaciğerin başarılı nakliyle sağlığına kavuşarak çifte bayram sevinci yaşadı. Şenol, 6 ay önce sürekli kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Karaciğer yetmezliği tanısı konulan Şenol'a 1 ay önce kadavradan organ bağışı yapıldığı bilgisi verildi.Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Şenol'a başarıyla nakledildi.

Kadavradan nakille hayata tutundu
