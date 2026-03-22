Kadavradan nakille hayata tutundu

Erzurum'da engelli eşi ve iki çocuğuna bakan Emine Şenol (51), kadavradan bağışlanan karaciğerin başarılı nakliyle sağlığına kavuşarak çifte bayram sevinci yaşadı. Şenol, 6 ay önce sürekli kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Karaciğer yetmezliği tanısı konulan Şenol'a 1 ay önce kadavradan organ bağışı yapıldığı bilgisi verildi.Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Şenol'a başarıyla nakledildi.