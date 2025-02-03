KADEM, 7 bin 101 depremzede kadının hayatına dokundu

KADEM çatısı altında, depremzedelerin ihtiyaçların yanı sıra psiko-sosyal desteklerle vatandaşların yeniden hayata tutunması için faaliyetlerini sürdüren Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptığı konuşmasında, "6 Şubat'ı hatırlamak bile içimizi acıtıyor. Türkiye ve sınır komşumuz Suriye'de 60 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Binalarla birlikte hayatlarımız da sarsıldı. Ancak yeniden nefes almaya başlamamız gerekiyordu. KADEM yönetimindeki arkadaşlarla birlikte depremin 4'üncü gününde bölgeye gelerek destek olmaya çalıştık. 'Herkes sıcak, mutlu ve güvenli hayatına kavuşana kadar elimizden geleni yapacağız' dedik ve sözümüzü unutmadık" dedi.

'ÇOCUKLAR BİR SÜRE SONRA KADEM ABLA DEMEYE BAŞLADI'

Kadın Destek Merkezlerinin küçük bir modelini çadır kentte oluşturduklarını belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Depremin 3'üncü haftasında destek çadırımızı kurduk. İlk günlerde tahta iskemlede güler yüzle uzattığımız bir kahve aramızda çok güçlü bir bağ oluşturdu. Psiko-sosyal destekler, kurslar, ramazan hazırlıkları iftar sofraları...Bir yandan kadınlara destek olmaya çalıştık, bir yandan KADEM çalışanları ve gönüllüleri ile burada çeşitli görevler yaptık. Hatta çocuklar ekiptekilere KADEM abla demeye başlamıştı. Bir süre örgü ördük, muhabbet ederek yaraları sarıp iyileşmeye çalıştık. Çadırda bir fincan kahve ile başlayan kardeşliğimiz, kalıcı konutlarda devam edecek inşallah" diye konuştu.

'ŞU ANA KADAR 7 BİN 101 KADINA HİZMET VERİLDİ'

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Evine kavuşan her aileyle birlikte biz de heyecanlanıyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu ana kadar 7 bin 101 depremzede kadına hizmet verdik. Yine bu bölgede 26 kadın kendi işini kurdu veya işe başladı. Destek merkezi etki analizi, buraya gelen kadınların hayata çok daha güçlü tutunduklarını kendileri ve aileleriyle barışık olduğunu ortaya koydu. Bu da doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu gösterdi. Bundan sonra da birlikte güçlenmek için bölgede çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.