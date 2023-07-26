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Giriş Tarihi: 26.7.2023 10:04 Son Güncelleme: 26.7.2023 10:25

KADEM depremzedelere aşure dağıttı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Kahramanmaraş Baykar konteyner kentte depremzedelere Aşure dağıttı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
KADEM depremzedelere aşure dağıttı

Depremin ilk gününden bu yana bölge halkının yaralarını sarmak için çalışan KADEM, Kahramanmaraş Başkar konteyner kentte yaşayan kadınlarla birlikte Muharrem Ayı'nı karşıladı. KADEM depremlerden etkilenen bölgelerdeki kadınlara Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla psikososyal destek sağlıyor.

"Gönüllerimiz Bir" projesi kapsamında depremden etkilenen kadınlara yönelik "Bir Kap Aşure, Bir Ömür Kardeşlik" etkinliği yapıldı. Bir yandan kadınların rehabilitasyon süreçlerine uzman ve psikologlar vasıtasıyla destek verirken diğer yandan çeşitli atölye ve eğitimler ile normalleşme süreçlerine katkı sunan KADEM, kadın destek merkezleri ile bugüne kadar 4 binden fazla kadına ulaştı.

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KADEM depremzedelere aşure dağıttı
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