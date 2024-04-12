KADEM’den şeker tadında bir proje

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminin izlerini ülkece silmeyi sürdürürken deprem bölgesine maddi manevi desteklerini ileten KADEM'den içleri ısıtan bir proje daha geldi. Bu Ramazan Bayramı'nda KADEM, deprem bölgesindeki vatandaşların yanında yer aldı.

EN SICAK BAYRAMLAŞMA

KADEM Bayram Karavanı, Çay Saati işbirliğiyle bayramda Kahramanmaraş ve Hatay'daki Konteyner Kent sakinleriyle buluştu. Depremzede vatandaşlarla sıcak bir kahve eşliğinde bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.

Çeşitli ikramlarda bulunan KADEM Bayram Karavanı, birlik ve beraberliğin en çok hissedildiği bayramda büyük küçük tüm depremzedelerin yüzünü güldürdü.

DOSTLUK VE DAYANIŞMANIN GÜCÜ

Çay Saati destekleriyle iki gün boyunca deprem bölgesinde hizmet veren KADEM Bayram Karavanı, çay, kahve ve çikolata ikramıyla depremzedelerin bayram sevincine ortak oldu.

Konteyner Kentlerde yaşayan her yaştan sakinin yoğun ilgi gösterdiği Bayram Karavanı sayesinde, çocuklar hediye ve ikramlarla eğlenceli vakit geçirirken, büyükler çay, kahve, çikolata eşliğinde dostluk ve dayanışmanın mutluluğunu yaşadı.