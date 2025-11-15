Haberler Yaşam Haberleri Kademeli emeklilikte son durum: Bakan Işıkhan açıkladı! Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimler faydalanabilir?
Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili beklentiler artarken, milyonlarca çalışan gözünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen açıklamalara çevirdi. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ardından gündeme gelen emeklilik sistemi, belirli yaş ve prim şartlarını tamamlayan vatandaşları ilgilendiriyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Bakan Işıkhan’ın konuyla ilgili son açıklaması.

Son günlerde kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri olan kademeli emeklilik hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama, düzenlemenin gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Emeklilik için prim ve yaş şartını bekleyen vatandaşlar, kademeli emeklilik sisteminin ne zaman hayata geçeceğini merak ediyor. İşte Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken kademeli emeklilik açıklaması ve son durum.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT'yi kaçıran fakat erken emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettiği "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusuna cevap verdi.

Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.

SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor.

Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor." diyerek kademeli emeklilik ile ilgili bir çalışma olmadığına dikkat çekti.

