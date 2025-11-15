Kademeli emeklilikte son durum: Bakan Işıkhan açıkladı! Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimler faydalanabilir?

Son günlerde kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri olan kademeli emeklilik hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama, düzenlemenin gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Emeklilik için prim ve yaş şartını bekleyen vatandaşlar, kademeli emeklilik sisteminin ne zaman hayata geçeceğini merak ediyor. İşte Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken kademeli emeklilik açıklaması ve son durum.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT'yi kaçıran fakat erken emekli olmak isteyen vatandaşların merak ettiği "Kademeli emeklilik gelecek mi?" sorusuna cevap verdi.
Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında, "Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.
SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor.
Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor." diyerek kademeli emeklilik ile ilgili bir çalışma olmadığına dikkat çekti.