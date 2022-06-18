Kaderimin Oyunu final bölümü izle! Kaderimin Oyunu 26. bölüm ful kesintisiz izle | FİNAL

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM KONUSU

Cemal'in Asiye'ye aşk itirafını duyan Helin kandırıldığını düşünmektedir. Öfkesine hakim olamayan Helin'e tüm acı gerçeği bir tokat gibi gösteren Nedret olur. Asiye'nin Cemal'i affetmesi üzerine daha fazla beklemek istemeyen Cemal harekete geçer. Herkese ve her şeye rağmen yan yana durmayı başaran Asiye ve Cemal masal gibi bir gelecek kurmak için adım atarlar…