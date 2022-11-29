Kadife Nasıl Ütülenir? Fitilli Kadife Etek, Gömlek, Pantolon, Ceket Kaç Derecede, Nasıl ve Hangi Ayarda Ütülenir?

Kadife nasıl ütülenir diye merak ediyorsanız öncelikle ütünün direkt olarak bu kumaşa temas etmemesi gerektiğini bilmeniz gerekir. Kadife gömlek kaç derecede ütülenir sorusu için ütü ayar programlarını incelemelisiniz. Fitilli kadife elbise ütülenir mi sorusu da özellikle kadınların ihtiyaç duyduğu bir bilgidir. Ütüleme esnasında kadife yapısının bozulmaması gerekir. Kadife ceket kırışıklığı nasıl geçer araştırması yazımızın devamında.

Kadife Nasıl Ütülenir?

Kadifenin ütülenmesi esnasında kumaşın lif yapısının bozulmaması ve ezilmemesi çok önemlidir. Bu nedenle kadife kumaşlar hiçbir zaman direkt olarak ön yüzden ütülenmez. Aksi durumda kumaşın yapısı bozulacak ve kullanım ömrü azalacaktır. Kadifenin ütülenmesi esnasında aşağıdaki prensiplerin uygulanması gerekir.

• Yüksek ısı ya da yoğun basınç, kadife kumaşın yapısının bozulmasına neden olur. Bu nedenle ütüleme esnasında düşük ısı ayarı kullanılmalıdır.

• Kadifenin yapısını korumak adına kumaş ters çevrilerek ütüleme yapılmalıdır.

• Ütüleme esnasında yüksek buhar gücüne sahip olan ütüler işinizi kolaylaştıracaktır.

• Yoğun buhar, kadife liflerindeki kırışıkların açılmasını sağlar. Bunun yanında kumaştaki kötü kokuların da yok olmasına destek olur.

Kadife Gömlek Kaç Derecede Ütülenir?

Kadife ya da diğer kumaş türlerine sahip olan gömleklerin ütülenmesi esnasında ürün etiket bilgilerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Ürün etiketlerinde yıkama ve ütüleme ilgili gerekli esaslar belirtilmiştir.

Kadife kumaşlar çeşitli lifler kullanılarak üretilir. Bu kumaşların içeriğinde polyester, pamuk ya da saten bulunabilir. Özellikle doğal lifli olmayan polyester yapıdaki kadife kumaşlar yüksek ısıya dayanıklı değildir. Bu kumaşlar yüksek ısı karşısında eriyip kumaşın birbirine yapışmasına neden olabilir. Özellikle polyester yapıya sahip kadife kumaşların ütülenmesinde daha hassas davranılmalıdır.

Kadife gömleklerin ütülenmesinde ütü üzerindeki hassas program ayarları kullanılmalıdır. Özellikle polyester içeriğe sahip kadife kumaşlar için ütü en düşük ısı seviyesine ayarlanmalıdır.